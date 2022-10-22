Серик Жумангарин избран членом Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин избран членом Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решением Единственного акционера в лице Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19 октября 2022 года Заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жумангарин Серик Макашевич избран членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», - говорится в сообщении.

В состав Совета директоров «KazakhExport» также входят: представитель Единственного акционера Адиль Мухамеджанов, председатель правления «KazakhExport» Аслан Калигазин, четыре независимых директора - Айткуль Самакова, Ярослав Дильдяев, Майкл Вайнштайн, Дамир Суентаев.

АО «ЭСК «KazakhExport» является дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек» и подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Основная задача – продвижение экспорта несырьевых товаров, работ и услуг и поддержка казахстанских экспортёров посредством финансово-страховых инструментов.

С 2016 года АО «KazakhExport оказало поддержку более 180 экспортерам на сумму 661,2 млрд тенге. Предоставлено торговое и предэкспортное финансирование экспортерам на сумму 117,4 млрд тенге. Без привлечения финансовой поддержки из средств республиканского бюджета, под страховое покрытие KazakhExport от финансовых институтов привлечены дополнительные средства на поддержку экспорта на сумму 391 млрд тенге.

Фото: mygorod.kz







