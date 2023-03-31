Серик Жарасбаев назначен директором Центра олимпийской подготовки «Алматы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов поставил задачу перед Сериком Жарасбаевым усилить подготовку спортсменов в преддверии Летней Азиады в Ханчжоу и Олимпийских игр в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

Специализация — физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

В 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

В 2007-2010 — главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника управления туризма, физической культуры СКО.

В 2012-2014 годы занимал должности начальника управления летних видов спорта департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 годы — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2021 год — первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанка».

В 2021-2023 годы занимал должность заместителя министра культуры и спорта.



