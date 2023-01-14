Серик Утешов станет сенатором от Карагандинской области: предварительные итоги ЦИК

КАРГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в избирательном участке озвучили предварительные итоги голосования выборов депутатов в Сенат. Больше всех голосов набрал Серик Утешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области на мандат сенатора претендуют три человека. Выборы в верхнюю палату Парламента проходят в здании Дворца культуры горняков Караганды. На голосование собрались 191 выборщиков – депутатов 14 маслихатов области всех уровней.

В Карагандинской области было выдвинуто семь кандидатов в депутаты Сената. Зарегистрировано три кандидата: депутат областного маслихата, работник коммерческой структуры и представитель общественной организации.

По предварительным подсчетам голосов Мурат Абилов набрал 15 голосов, Татьяна Шатохина - 24 голоса, за Серика Утешова отдали свои голоса 147 депутатов. Против всех - 2.

Напомним, указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Порядок формирования Сената определён Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.



