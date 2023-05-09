Серик Темиржанов сразится с кубинцем за медаль ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов узнал своего соперника по четвертьфинальному поединку на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в полуфинал в весовой категории до 57 килограммов, гарантирующий как минимум бронзовую медаль, Темиржанов сразится с кубинским боксером Сайделем Ортой, который в 1/8 финала победил по очкам представителя Доминиканской Республики Хосе Луиса Де Лос Сантоса. Бой Темиржанова и Орты состоится 10 мая.

С.Темиржанов является серебряным призером чемпионата мира-2021 и чемпионата Азии-2022.



