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    Серик Темиржанов  сразится с кубинцем за медаль ЧМ-2023 по боксу

    9 Мая 2023, 01:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов узнал своего соперника по четвертьфинальному поединку на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в полуфинал в весовой категории до 57 килограммов, гарантирующий как минимум бронзовую медаль, Темиржанов сразится с кубинским боксером Сайделем Ортой, который в 1/8 финала победил по очкам представителя Доминиканской Республики Хосе Луиса Де Лос Сантоса. Бой Темиржанова и Орты состоится 10 мая.

    С.Темиржанов является серебряным призером чемпионата мира-2021 и чемпионата Азии-2022.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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