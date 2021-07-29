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    Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде

    29 Июля 2021, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все оставшиеся казахстанские боксеры на Олимпиаде могут завоевать медали. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - сказал Серик Сапиев.

    Вместе с тем спикер добавил, что все будет зависеть от самих боксеров.

    Он также отметил, что Олимпиада проходит хорошо и со стороны Министерства культуры и спорта, НОК, федераций спорта оказывается вся необходимая поддержка.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх, другой казахстанец Абильхан Аманкул также успешно провел свой первый бой.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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