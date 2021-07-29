Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Серик Сапиев прокомментировал высказывания Бахыта Сарсекбаева о казахстанских боксерах на Олимпиаде

    29 Июля 2021, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев прокомментировал высказывания олимпийского чемпиона Бахыта Сарсекбаева о недостатках боксеров, выбывших с Олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работать больше на дистанции, вызывать соперника - в этом плане установка была, и, конечно, нужно было вызывать на себя и после атаки соперника нужно было грамотно защититься и пробить свою атаку. Вот это имел ввиду Бахыт Сарсекбаев, я с этим согласен, а бить все умеют. Он правильно говорит, нужно уметь защищаться и контратаковать», - сказал Серик Сапиев в ходе онлайн-брифинга.

    Спикер добавил, что в этом плане наши тренеры должны также совершенствоваться.

    Серик Сапиев высказался касательно шансов на медали у казахстанских боксеров на Олимпиаде.

    «Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - считает глава спорткомитета.

    Ранее олимпийский чемпион 2008 года по боксу Бахыт Сарсекбаев критически отозвался о выступлениях Аблайхана Жусупова и Василия Левита в Токио. «Мы не умеем контратаковать и встречать: просто идем вперед, боксируем, несем какой-то сумбур ударов. Поэтому это мастерство, видите, оно потерялось. Его почему-то не оттачивают», - сказал Сарсекбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай