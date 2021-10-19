Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Серик Сапиев покинул пост главы Комитета по делам спорта и физической культуры

    19 Октября 2021, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Серик Сапиев покинул пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры.

    Как прокомментировали в ведомстве, с должности председателя Комитета Серик Сапиев ушел по собственному желанию.

    «Друзья! Принял решение покинуть пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры. Выражаю благодарность всем руководителям и коллегам, которые ПОМОГАЛИ мне в годы моей работы в Министерстве! Остаюсь в спорте», - написал Сапиев на своей странице в Instagram .

    Олимпийский чемпион Серик Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с января 2019 года. С 2017 по 2019 годы был депутатом Мажилиса Парламента.

    В бокс Серик Сапиев пришел в 1998 году. Является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). двукратным чемпионом Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призер чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров. Один из наиболее титулованных боксеров Казахстана.

    На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил японца Ясухиро Сузуки (25-11), венесуэльца Габриэля Маэстре Переза (20-9), россиянина Андрея Замкового (18-12), в финале победил хозяина соревнований - британца Фрэдди Эванса со счетом 17-9 и стал олимпийским чемпионом в категории до 69 кг. По итогам лондонской Олимпиады Сапиев получил Кубок Вэла Баркера.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Спорт Минкультуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая