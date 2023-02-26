Серик Сапиев едва не подрался с борцом во время потасовки на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyrball на турнире Naiza 49, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру, и началась небольшая потасовка, которую быстро разняли.

После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка, когда спортсмены пожимали друг другу руки.

Batyrball – это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza, и включает в себя смесь борьбы и баскетбола.