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    Серик Сапиев едва не подрался с борцом во время потасовки на турнире в Алматы

    26 Февраля 2023, 00:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyrball на турнире Naiza 49, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру, и началась небольшая потасовка, которую быстро разняли.

    После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка, когда спортсмены пожимали друг другу руки.

    Batyrball – это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza, и включает в себя смесь борьбы и баскетбола.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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