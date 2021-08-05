Серик Сапиев дал оценку судейству на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев прокомментировал судейство на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступление плохое, так как нет золотых медалей, которые у нас были до этого на Олимпийских играх. Судейство, как я и говорил до этого, максимально объективное. Но в сегодняшнем полуфинальном бою я считаю, что Сакен Бибосынов свой бой выиграл», - заявил Серик Сапиев на брифинге в СЦК.

Он пояснил свою точку зрения.

«Мы сидели, болели и недоумевали от того, что когда во втором раунде он чисто переиграл английского боксера, судьи почему-то отдали победу Бибосынову со счетом 3:2. То есть, двое судей отдали английскому боксеру, трое - Бибосынову. В первом раунде из-за пропущенного удара все пять судей - английскому боксеру. И также в третьем раунде судьи отдали победу Бибосынову со счетом 3:2», - отметил спикер.

«Вопрос: «Правильно ли судили, недосмотрели ли, человеческий фактор сыграл… В общем, я считаю, это конечно на совести судей, но мое мнение, что Сакен выиграл», - заключил С. Сапиев.

Напомним, сегодня Сакен Бибосынов принес Казахстану пятую бронзовую медаль.

А борец Нурислам Санаев также стал третьим на Олимпиаде, принеся шестую медаль в копилку Казахстана.