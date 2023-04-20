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    Серик Кудебаев пересек границу через горы – версия КНБ

    20 Апреля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов прокомментировал побег экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только горный массив Заилийского Алатау с границей Кыргызстана составляет 672 км. Есть версии, что он ушел в горах. У него недалеко в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. Хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате.

    12 апреля заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию.

    До этого сообщалось, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог пересечь границу через горную местность.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК КНБ
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