Серик Кудебаев пересек границу через горы – версия КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов прокомментировал побег экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только горный массив Заилийского Алатау с границей Кыргызстана составляет 672 км. Есть версии, что он ушел в горах. У него недалеко в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. Хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате.

12 апреля заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию.

До этого сообщалось, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог пересечь границу через горную местность.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.



