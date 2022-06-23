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    Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

    23 Июня 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

    Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет им. Гумилева.

    Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

    В разные годы работал в частном секторе.

    В 2001-2005 гг. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

    В 2005-2007 гг. — директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

    В 2007-2008 гг. — аким города Кызылорды.

    В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2014-2019 гг. — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур».

    С 2019 г. по январь 2021 г. работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

    С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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