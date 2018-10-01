Серик Конакбаев подаёт апелляцию в CAS по поводу решения AIBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серик Конакбаев, который баллотируется на пост президента AIBA, всемирного руководящего органа по боксу, подаёт апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Эта мера была принята после того, как избирательная комиссия AIBA решила, что он не имеет права участвовать в выборах президента организации.

Как считает Серик Конакбаев, решение избирательной комиссии о его дисквалификации, связано с тем, что формы номинации в его пользу, доставленные в штаб-квартиру AIBA в понедельник, 24 сентября, не были зачтены, так как крайний срок был установлен на полночь воскресенья, 23 сентября.

В то же время, в соответствии с законодательством Швейцарии, так как воскресенье, 23 сентября, не является рабочим днем, крайний срок должен был быть продлён на понедельник.

«Я чрезвычайно удивлен, что моя кандидатура не была включена в окончательный список кандидатов в президенты. Я считаю, что в интересах нашего спорта провести конкурентные выборы для того, чтобы федерации-члены AIBA 3 ноября смогли выбрать желаемого лидера», - отметил Серик Конакбаев.

Накануне, после заседания исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе президент МОК Томас Бах выразил серьезную обеспокоенность относительно добросовестности руководства AIBA. МОК предупредил, что может отменить статус AIBA в качестве Международной федерации олимпийского вида спорта, признанной МОК. Это может означать, что AIBA больше не будет иметь права организовывать боксёрские состязания на Олимпийских играх.

Весьма необычной мерой стало то, что МОК направил письма всем национальным федерациям AIBA и всем национальным олимпийским комитетам, выразив свою позицию в отношении AIBA. МОК особо отметил свое решение приостановить все источники финансирования для AIBA, включая финансирование по Программе олимпийской солидарности, и объявил о том, что прекращает все контакты с AIBA, кроме коммуникаций рабочего уровня. МОК также отменил аккредитацию временно исполняющего обязанности президента AIBA на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.