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    14:41, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Серик Егизбаев назначен руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Егизбаев Серик Рахметоллаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Серик Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Академию государственного управления при Президенте РК, Казахскую государственную юридическую академию, а также Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

    Трудовую деятельность начал рабочим на заводе «Чапаев» в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области. После окончания сельскохозяйственного института вернулся на завод.

    С 1986 года по 1990 годы проработал на различных должностях в комсомольских организациях региона.

    С 1990 по 1993 годы — заведующий-секретарь идеологическим отделом Уральского областного Союза молодежи Казахстана.

    В 1993 году — назначен первым секретарем Западно-Казахстанского областного Союза молодежи Казахстана.

    С 1997 по 1998 годы проработал в акимате Западно-Казахстанской области в должностях главного инспектора и заместителя директора департамента организационной и кадровой работы.

    С 2000 по 2001 годы работал руководителем отдела департамента организационной и кадровой работы Министерства финансов РК.

    С 2001 по 2007 годы занимал различные должности в Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С 2007 по 2016 годы — работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

    В октябре 2016 года назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

    В марте 2017 года — заместителем председателя правления по региональному развитию РТРК «Казахстан».

    С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.


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