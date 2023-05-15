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    Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД

    15 Мая 2023, 18:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха представил нового начальника Костанайской академии МВД имени Шракбека Кабылбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен полковник полиции, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук Серик Джунисбеков. Трудовую деятельность начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в департаментах полиции Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова», - сообщили в полиции.


    Ранее Серик Джунисбеков занимал должность начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы Назначения МВД РК
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