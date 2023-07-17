Сериал в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина снимают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходят съемки сериала «Қаһарман» в честь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина. Об этом сообщила его вдова Анель Забикулина, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас проходят съемки сериала «Қаһарман», посвященный Аскару и всем пожарным и спасателям, которые ежедневно, рискуя своей жизнью, борются с огнем.

И съемочная команда сегодня прибыла в Астану и сразу же приступила к работе. Конечно же, мы не могли упустить возможность увидеть весь процесс своими глазами. Скажу одно, снять фильм - дело не легкое. Мы там пробыли почти 5 часов. Подготовка к съемкам, несколько дублей, ракурс, свет, прохожие - это малая часть трудности, которые мы увидели за это время при съемке лишь одной сцены. Благодарю всю съемочную команду за ваш труд. Надеюсь и верю, что сериал понравится всем», - написала Анель Забикулина в Instagram.

Как сообщалось, 16 ноября 2022 года в 15-этажном доме в Астане произошел сильный пожар. В том пожаре Аскар Забикулин спас жизни нескольких человек, но при этом сам получил сильные ожоги. 20 ноября он умер в столичной больнице. За его жизнь врачи боролись несколько суток.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Аскар Забикулин был награжден орденом «Айбын» I степени. 20 декабря он также был удостоен премии «Алтын Адам».

28 декабря маслихат Астаны утвердил название улицы в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина.