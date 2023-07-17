Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сериал в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина снимают в Астане

    17 Июля 2023, 21:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходят съемки сериала «Қаһарман» в честь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина. Об этом сообщила его вдова Анель Забикулина, передает МИА «Казинформ».

    «Сейчас проходят съемки сериала «Қаһарман», посвященный Аскару и всем пожарным и спасателям, которые ежедневно, рискуя своей жизнью, борются с огнем.

    И съемочная команда сегодня прибыла в Астану и сразу же приступила к работе. Конечно же, мы не могли упустить возможность увидеть весь процесс своими глазами. Скажу одно, снять фильм - дело не легкое. Мы там пробыли почти 5 часов. Подготовка к съемкам, несколько дублей, ракурс, свет, прохожие - это малая часть трудности, которые мы увидели за это время при съемке лишь одной сцены. Благодарю всю съемочную команду за ваш труд. Надеюсь и верю, что сериал понравится всем», - написала Анель Забикулина в Instagram.

    Как сообщалось, 16 ноября 2022 года в 15-этажном доме в Астане произошел сильный пожар. В том пожаре Аскар Забикулин спас жизни нескольких человек, но при этом сам получил сильные ожоги. 20 ноября он умер в столичной больнице. За его жизнь врачи боролись несколько суток.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Аскар Забикулин был награжден орденом «Айбын» I степени. 20 декабря он также был удостоен премии «Алтын Адам».

    28 декабря маслихат Астаны утвердил название улицы в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Происшествия Память
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане