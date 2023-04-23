Сергей Погосян получил награду «Золотая маска» за лучшую роль второго плана

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Казахстанский актер театра и кино Сергей Погосян получил награду «Золотая маска» за роль в спектакле «Мария Стюарт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Казахстанский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный деятель Казахстана Сергей Погосян стал лучшим актером второго плана за роль барона Берли в спектакле «Мария Стюарт» МТЮЗа.

Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошла в субботу в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Награды получили около 40 театральных деятелей и проектов, были названы лауреаты в 35 номинациях и обладатели 4 специальных премий.

Казахстанский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный деятель Казахстана Сергей Погосян стал лучшим актером второго плана за роль барона Берли в спектакле «Мария Стюарт» МТЮЗа.

Награду ему вручил худрук Театра наций Евгений Миронов и актриса Ксения Кутепова. Евгений Миронов поздравил номинантов и лауреатов премии, отметив, что этот праздник очень долго готовится.

Сам Сергей Погосян на своей странице в сети Facebook поблагодарил всех за эту награду и отметил, что очень счастлив.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Победители получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа, народного художника РФ Олега Шейнциса.



