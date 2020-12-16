Сергей Карплюк: Модель всеказахстанского единства - это прецедент в мировой истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня независимый Казах­стан - это успешное государство, имею­щее свое лицо, свои особенности и свою позицию. Об этом в своей статье, посвященной Дню независимости Республики Казахстан, отметил депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Конец 21-го века, время невероятных геополитических процессов масштабы которых, поразили всю планету. И 16 декабря 1991 года, на политической карте мира, которая к этому времени претерпела значительные изменения, появляется молодое независимое государство – Казахстан.

На заре становления государства – сложности были буквально во всем. Те, кто пережил 90-ые годы, наверняка вспомнят, как непросто было в это время. Заводы и фабрики остановились, в магазинах не было продуктов, не было своей валюты, казна пуста и помощи было ждать неоткуда. И тогда, всю полноту власти, взял в свои руки Президент Нурсултан Назарбаев. Именно он, своими грамотными решениями смог стабилизировать обстановку в стране во всех сферах.

Сегодня, в канун Дня независимости, можно отметить насколько глубокими и дальновидными были действия Нурсултана Абишевича, чьим результатам мы и можем быть обязанными сегодняшнему миру и счастливому благоденствию казахстанцев.

После распада Советского Союза, огромный арсенал ядерного оружия достался нам в виде арсеналов в военных частях страны – четвертый в мире по своей совокупной мощности. И ради мира во всем мире, Казахстан стал страной-прецедентом, примером всем странам, призвав к безъядерному сосуществованию, основой которому послужило именно волевое решение Нурсултана Абишевича. Ядерное оружие – не панацея, оно не решит ни социальных, ни экономических проблем. Решение проблем мирным путем – вот путь, который предложил наш Президент всему миру, теорема, которая, практически, в тоже время и была доказана.

Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, гражданская война в Таджикистане и многие другие – этнические конфликты, возникшие в пучине хаоса всеобщего безвластия. Гибли мирные жители, и только путем мирных переговоров удалось остановить кровопролитие, именно тем путем, за который всегда ратовал Нурсултан Назарбаев. И тем более, был показателен пример нашего общества, в котором мирно сосуществовали представители более 130 народностей, а основой послужило создание Ассамблеи народа Казахстана.

Впервые идея создания Ассамблеи, была озвучена Президентом в 1992 году. Уже тогда, Нурсултан Абишевич понимал, что организация, которая объединит все национальности страны одной общей идеей, будет той движущей силой, которая приведет нашу общую Родину к счастливому процветанию.

«Уникальная модель всеказахстанского единства» - это событие действительно стало прецедентом в мировой истории, и 1 марта 1995 года было объявлено о создании «Ассамблеи народов Казахстана». Здесь важно отметить выдающуюся роль Первого Президента, под чутким руководством которого, начала свою историю организация, чья успешная деятельность сегодня, спустя 25 лет, играет важную роль в современном казахстанском обществе.

Сегодня, Ассамблея продолжает осуществлять свою важную деятельность в Казахстане в укреплении согласия и толерантности народа Казахстана. Организация помогает решать вопросы всем государственным органам. Борется с проявлениями радикализма и экстремизма, дает возможность не только сохранить, но и развивать культуру всех национальностей.

Столица – главный город в стране. Это место, где принимается все важные и судьбоносные, для страны, решения, сердце любой республики. Как много примеров, вы могли наблюдать в мире, когда столицей становился новый город? Практически, никаких. Есть множество различных факторов, причины которые важны для переезда столицы: геополитика, развитие регионов и множество других, но ни у каждого правителя хватит авторитета, «политического духа» привести это в реальность.

Наш Президент смог. Он смог не просто перенести столицу, а построил ультрасовременный город.

Можно вспомнить первые отклики иностранцев, побывавших в нашей столице, вид, которого приводил гостей столицы в состояние откровенного восхищение. Современный, технологичный город, сохранивший дух евразийского настоящего стал образом современного Казахстана во всем мире. Тем временем, на карте появилась новая столица, активно участвующая во всех мировых событиях. Саммиты ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, ЭКСПО - 2017, переговоры по иранской ядерной программе, переговоры по урегулированию в ситуации в Сирии – показали, что наша столица, является главной геополитической точкой на евразийском пространстве.

Перечислить все заслуги перед Родиной, Первого Президента, Елбасы не хватит и книги. Всем, что имеет наша страна сейчас, мы обязаны именно его руководству, что было отмечено благодарными казахстанцами, и столица нашей Республики обрела новое название – НУР-СУЛТАН, в честь Первого Президента Казахстана, имя, которого будет увековечено в веках!