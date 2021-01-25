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    Сергей Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

    25 Января 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Громов Сергей Николаевич освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Сергей Громов родился в 1959 году в Талдыкорганской области. В разные годы работал акимом района, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, государственным инспектором Администрации Президента, руководителем аппарата, заместителем председателя, секретарем народно-демократической партии «Нур Отан», заместителем министра обороны РК.

    С 2013 по 2016 гг. — депутат Сената Парламента РК V созыва, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

    С 2016 и по 2019 гг. — заместитель Председателя Сената Парламента РК.

    С августа 2019 г. занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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