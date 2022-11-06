Серебряным призером Чемпионата Азии по ММА стал гвардеец из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий воинской части 5451 Национальной гвардии, ефрейтор Бельгибай Адильбек стал обладателем серебряной медали чемпионата Азии по смешанному боевому единоборству (ММА), который прошел в Душанбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финальной схватке весовой категории до 70,3 кг казахстанский гвардеец уступил таджикскому спортсмену Масуду Одинаеву.

По итогу в копилке Казахстана стало семь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей.

Чемпионат Азии по смешанному боевому единоборству (ММА) проходил в столице Таджикистана Душанбе. В континентальном первенстве принимали участие около 200 спортсменов из 18 стран. Казахстан представляли 37 членов национальной сборной по ММА. За выход в полуфинал сразились 20 казахстанских бойцов, 13 из них успешно завершили поединки победой.