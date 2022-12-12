Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО

    12 Декабря 2022, 20:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спортсмены показывают неплохие результаты на Кубке мира по конькобежному спорту в Канаде и по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В канадском Калгари на третьем этапе Кубка мира 2022/2023 по конькобежному спорту, в мужском масс-старте, бронзовую медаль завоевал североказахстанец Виталий Щиголев, конькобежка Надежда Морозова на дистанции 1500 метров – серебряную медаль. Оба спортсмена являются членами сборной Северо-Казахстанской области и тренируются у Дмитрия Бабенко.

    «10-го декабря стартовал этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии. В паралыжных гонках на дистанции спринт североказахстанец Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль, а Александр Герлиц показал четвертый результат. Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с успехом на мировой арене», - написал С. Мелехов.


    Фото: www.facebook.com/sergey.melekhov.73

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Хабиб Нурмагомедов стал гостем международного турнира по боям без правил в Атырау
    Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО
    Судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport
    Мошенник продавал водительские права в СКО
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    3 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    4 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
    5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Новости партнеров