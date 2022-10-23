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    «Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские шахматистки на чемпионате мира в Италии

    23 Октября 2022, 18:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12-23 октября на чемпионате мира (Сардиния, Италия) среди юниоров до 20 лет (считается престижной возрастной категорией) казахстанская сборная завоевала две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    В борьбе за медали среди сильнейших шахматистов мира «серебро» Казахстану принесла Асель Серикбай, бронзовую медаль завоевала Меруерт Камалиденова. Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли завоевали золотую медаль чемпионата.

    В 10-ку лучших вошла Лия Курмангалиева – заняв шестое место. В последнем туре Лия играла с чемпионкой Говхар Бейдуллаевой, где одержала достойную победу.

    Среди нескольких спортсменов, набравших по восемь очков из 11 возможных, была борьба за места с третьего по шестое, по дополнительным показателям (коэффициенту Бухгольца) Лия удостоилась шестого места.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Шахматы
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