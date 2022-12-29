«Серебро» чемпионата мира считаю достойным результатом - Динара Садуакасова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка, серебряная призерка чемпионата мира по рапиду среди женщин в Алматы Динара Садуакасова прокомментировала свое успешное выступление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рада поделиться тем, что по итогам чемпионата мира я стала вице-чемпионкой турнира. Мне довелось сыграть с лучшими спортсменками мира, представляющими такие традиционно шахматные страны, как Китай, Индия, Россия и другие. Соревнование было сложным и напряженным. После турнирной дистанции – 11 игр, я и экс-чемпионка мира из Китая Тань Чжунъи набрали равное количество очков. По итогам тай-брейка я ей уступила. «Серебро» чемпионата мира я считаю достойным результатом, учитывая тот факт, что почти весь год я не играла. Хочу выразить свою благодарность всем, кто поддерживал меня, следил за выступлениями, писал добрые слова и оставался со мной. За вашу бесконечную веру и неравнодушие», - написала на своей странице в Instagram Динара Садуакасова.

Ранее сообщалось, что Динара Садуакасова завоевала «серебро» ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алматы. Глава государства поздравил ее с успешным выступлением на ЧМ.



