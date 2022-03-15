Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане

АШХАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ – КАЗИНФОРМ – Итоги президентских выборов подводят в Туркменистане. Согласно данным ЦИК страны, Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Туркменистан Сегодня».

12 марта 2022 года состоялись выборы Президента Туркменистана. В день выборов с 07:00 до 19:00 граждане приняли активное участие в голосовании. По стране из 3 460 080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3 362 052, что составило 97,17%.

«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана», - сказано в сообщении ЦИК Туркменистана.

В выборах, проведенных на демократических принципах всего конкурировало 9 кандидатов.

И так, по итогам голосования:

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

- заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97%;

- главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.