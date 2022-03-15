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    Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане

    15 Марта 2022, 14:39

    АШХАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ – КАЗИНФОРМ – Итоги президентских выборов подводят в Туркменистане. Согласно данным ЦИК страны, Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Туркменистан Сегодня».

    12 марта 2022 года состоялись выборы Президента Туркменистана. В день выборов с 07:00 до 19:00 граждане приняли активное участие в голосовании. По стране из 3 460 080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3 362 052, что составило 97,17%.

    «В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана», - сказано в сообщении ЦИК Туркменистана.

    В выборах, проведенных на демократических принципах всего конкурировало 9 кандидатов.

    И так, по итогам голосования:

    - директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

    - заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

    - заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97%;

    - главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

    - директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

    - проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

    - председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

    - начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

    - директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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