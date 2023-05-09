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    Сербам дали месяц на добровольную сдачу нелегального оружия

    9 Мая 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Александр Вучич заявил, что количество огнестрельного оружия у населения будет сокращено на 90%, а наказания за преступления в его применением и незаконным сокращение будут ужесточены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Сербские дети, за исключением учеников начальных классов, возвращаются к занятиям после недавней трагедии. Во все 1800 школ страны направлены полицейские патрули.

    Президент Александр Вучич потребовал сократить на 90% количество огнестрельного оружия в обороте у населения — на его добровольную сдачу дается месяц. Он также добавил, что парламент введет более жесткие наказания за преступления, связанные с применением и незаконным хранением оружия.

    «Меры таковы, что завтра мы начнем конфискацию незаконного огнестрельного оружия. У людей есть месяц, чтобы сдать оружие и боеприпасы без последствий. Никто не будет спрашивать, откуда у вас это оружие. Просто сдайте его. Вот и все», - заявил президент Сербии Александр Вучич.

    После сразу двух массовых расстрелов подряд - одного в белградской школе и другого в сельской местности — в обществе растет гнев против правительства.

    Звучат призывы к отставке министров и закрытию контролируемых государством основных СМИ, которые пропагандируют насилие и часто принимают у себя осужденных военных преступников.

    В Сербии самый высокий уровень владения оружием на душу населения в Европе: примерно 39 из 100 жителей страны владеют огнестрельным оружием.

    В понедельник во французском городе Страсбурге начала работу очередная выездная сессия Европейского парламента. В связи с двумя трагическими случаями расстрела граждан в Сербии евродепутаты почтили память жертв минутой молчания.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости
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