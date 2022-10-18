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    Серьезные вызовы стоят в настоящее время перед электроэнергетикой – Алихан Смаилов

    18 Октября 2022, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Устойчивое развитие экономики страны напрямую зависит от стабильности работы энергетической отрасли. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время перед электроэнергетикой стоят серьезные вызовы. Они связаны с растущей потребностью экономики в энергии и необходимостью снижать негативное воздействие сектора на климат. Это глобальная дилемма, для решения которой необходимо найти баланс», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер добавил, что изменение климата является одной из наиболее важных и обсуждаемых проблем в мировом сообществе.

    «Действительно, сейчас наблюдается тенденция к увеличению генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Но, тем не менее, более 80 % производимой энергии приходится на ископаемые виды топлива. Более того, в ближайшей перспективе, с учетом геополитической ситуации, существенного изменения этого соотношения в отрасли не произойдет. При этом ставка будет делаться на применение современных технологий по улавливанию и утилизации углекислого газа, снижению выбросов в атмосферу. Конечно же, мы будем уделять повышенное внимание сохранению экологического баланса, расширению площадей зеленых насаждений», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Алихан Смаилов
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