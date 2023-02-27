Серьезные проблемы с соцсетями имеют 12,7% школьников Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как показало исследование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения, 12,7% казахстанских школьников являются проблемными пользователями социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опрашиваемые подростки в возрасте 11, 13 и 15 лет ответили «да» на 6 и более из 9 пунктов шкалы по оценке проблемного использования социальных сетей. Среди диагностических критериев:

- мысли только об использовании социальных медиа;

- недовольство тем, что мало времени уделялось социальным сетям;

- плохое самочувствие из-за отсутствия возможности использовать социальные медиа;

- неудачные попытки тратить меньше времени на социальные сети;

- пренебрежение другими делами (хобби, спортом) в пользу социальных медиа;

- регулярные споры с другими из-за использования социальных медиа;

- регулярный обман родителей и друзей о времени, проводимом в социальных сетях;

- использование социальных медиа для ухода от негативных эмоций;

- серьезные конфликты с семьей из-за использования социальных медиа.

«Среди девочек доля проблемных пользователей больше (14,5%), чем среди мальчиков (10,9%) как в целом, так и в возрасте 13 и 15 лет. Среди мальчиков доля проблемных пользователей соцсетей несколько снижается с 11 лет к 15 годам, а среди девочек резко возрастает к 15 годам», - говорится в национальной отчете «Факторы образа жизни школьников Казахстана, их физическое, психическое здоровье и благополучие».

Ранее сообщалось, что 75% школьников Казахстана живут в полных семьях. Каждый день употребляют энергетики 3% казахстанских подростков. Употребляли 1-2 раза или чаще электронные сигареты (вейпы) в течение жизни 9,8% казахстанских подростков.



