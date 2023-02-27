Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Серьезные проблемы с соцсетями имеют 12,7% школьников Казахстана

    27 Февраля 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как показало исследование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения, 12,7% казахстанских школьников являются проблемными пользователями социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Опрашиваемые подростки в возрасте 11, 13 и 15 лет ответили «да» на 6 и более из 9 пунктов шкалы по оценке проблемного использования социальных сетей. Среди диагностических критериев:

    - мысли только об использовании социальных медиа;

    - недовольство тем, что мало времени уделялось социальным сетям;

    - плохое самочувствие из-за отсутствия возможности использовать социальные медиа;

    - неудачные попытки тратить меньше времени на социальные сети;

    - пренебрежение другими делами (хобби, спортом) в пользу социальных медиа;

    - регулярные споры с другими из-за использования социальных медиа;

    - регулярный обман родителей и друзей о времени, проводимом в социальных сетях;

    - использование социальных медиа для ухода от негативных эмоций;

    - серьезные конфликты с семьей из-за использования социальных медиа.

    «Среди девочек доля проблемных пользователей больше (14,5%), чем среди мальчиков (10,9%) как в целом, так и в возрасте 13 и 15 лет. Среди мальчиков доля проблемных пользователей соцсетей несколько снижается с 11 лет к 15 годам, а среди девочек резко возрастает к 15 годам», - говорится в национальной отчете «Факторы образа жизни школьников Казахстана, их физическое, психическое здоровье и благополучие».

    Ранее сообщалось, что 75% школьников Казахстана живут в полных семьях. Каждый день употребляют энергетики 3% казахстанских подростков. Употребляли 1-2 раза или чаще электронные сигареты (вейпы) в течение жизни 9,8% казахстанских подростков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК ВОЗ Соцсети Здоровье Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки
    Глазной протез создали школьники из ВКО
    Более 450 школьников переведены на онлайн-обучение из-за паводка в Актюбинской области
    73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров