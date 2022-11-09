Серьезные недостатки выявлены при строительстве двух автодорог в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области выявлены серьезные недостатки при строительстве автодорог республиканского значения общей протяженностью 245 километров «Казталов – Жанибек - граница с РФ» и «Онеге – Бисен - Сайкын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О строительстве дороги, соединяющей самые отдаленные районы региона Бокейординский и Жанибекский с областным центром, было объявлено в 2018 году, и вначале планировалось завершить строительство в 2021 году. Но, отставшее от графика строительство не завершилось и в этом году. Жители двух районов, выезжая из сел весной и осенью, надеются на то, что в дороге их не застигнет дождь.

В настоящее время, хотя строительство дороги в некоторых местах ведется, с 53-го по 95-й километры дороги Казталов - Жанибек, до села Куйгенколь Жанибекского района, никакого асфальта не положено. В распутицу часто встречаются застрявшие автомашины.

Строительные работы. Фото: instagram.com/bko_jolsapa

Еще один важный аспект проблемы – качество дорог. Как сообщил директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» в ЗКО Заурбек Кипшакбаев, на указанном направлении на постоянной основе проводится экспертиза строительных работ и материалов.

В этом году сотрудники филиала 227 раз выезжали на трассу, и выявили около двух сотен недостатков. Было исследовано 598 материалов, из них 86 проб не соответствовали стандартам РК.

В частности, на участке капитального ремонта дороги «Онеге – Бисен - Сайкын» между 50-м и 103-м километрами выявлены грубые нарушения. Технический надзор на этом участке осуществляет ТОО «Алем 11», подрядчик – ТОО «Акжол курылыс». Здесь используется щебень, не соответствующий требованиям проекта (М 1400). В ходе комиссионного лабораторного исследования на объекте установлено, что реальный показатель прочности щебня составляет М 800.

Фото: instagram.com/bko_jolsapa

По словам Заурбека Кипшакбаева, исследование кернов с целью определения качества асфальтобетонного покрытия было применено в нижнем асфальтобетонном покрытии на протяжении 500 метров. Оно изготовлено в смеси для основной структуры 1 700. На все некачественно выполненные работы выданы предписания, они не годятся к приемке.

Не соответствует требованиям также плотность асфальтового покрытия на отрезке 95-138 километры автотрассы «Казталов – Жанибек - граница с РФ» (подрядчик ТОО «Темиржол жондеу», инженерное обслуживание – ТОО «Техстройконсалтинг». На объездных дорогах не проведены правильно работы по уходу и выравниванию, в покрытии часто использовались материалы, не отвечающие требованиям проекта.

Экспертиза строительных работ и материалов.

Фото: instagram.com/bko_jolsapa

«На 53-95 километрах автотрассы «Казталов - Жанибек» на участке до Куйгенколя филиал АО «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО расторг договор с ТОО «Темиржол жондеу» в связи с небрежным выполнением работ. В связи с этим, в 2022 году работы на этом участке прекратились», – сказал Заурбек Кипшакбаев.

Руководитель филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Казбек Мамбетов подтвердил, что в прошлом году был расторгнут договор с ТОО «Темиржол жондеу», не выполнившим взятые на себя обязательства.

«В этом году был дважды проведен тендер, но подрядчик не был определен. Только после третьего тендера в августе заключен договор с ТОО «Юнисерв». Сейчас компания-подрядчик поставила дежурную технику, проводит работы по уходу. Заготовит материалы и, в следующем году, начнет ремонтные работы на том участке», – сказал Казбек Мамбетов.

Строительные работы. Фото: instagram.com/bko_jolsapa

По его словам, несмотря на ряд проблемных вопросов, в целом в этом году отмечается продвижение в строительно-монтажных работах на автотрассах «Казталов – Жанибек - граница с РФ» и «Онеге – Бисен - Сайкын», состоящих из шести участков.

«В этом году количество задействованной в работах специальной техники и число специалистов увеличено вдвое. Сейчас на двух объектах трудится 700 специалистов, работает 600 единиц специальной техники. Из работников 90% местные жители. Есть также 4 асфальтобетонных завода. Если в прошлом году был уложен асфальт на 41 километре, то в этом году такая работа проведена на 75 километрах. На 122 километрах указанных дорог обеспечено движение», – сообщил Казбек Мамбетов.

Жители Жанибекского и Бокейординского районов надеются, что дороги будут достроены хотя бы в следующем году. Выезжающие из Бокейординского района могут попасть в областной центр по двум направлениям. Сайкын – Бисен – Онеге - Казталов, и по дороге Сайкын - Жанакала. Но, на Жанакалинском направлении нет дороги с твердым покрытием. Только в этом году начато строительство дороги из Жанакалы в Бокей орду.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев, на строительство дороги Жанакала - Сайкын в этом году выделено 2,2 млрд тенге. На сегодняшний день построено 8 километров дороги.

Главное фото: instagram.com/bko_jolsapa