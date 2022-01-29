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    Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев

    29 Января 2022, 21:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что он серьезно думает над реформированием парламентской системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы», - сказал в ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

    «Поскольку, как Глава государства, об этом сказал 28 января на съезде партии, я считаю, что должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю - с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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