Серьезная проблема – Премьер о купании в запрещенных местах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поднял проблему купания казахстанцев в запрещенных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Казгидромет прогнозирует жаркое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на водных объектах. Лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Только за первый день лета в сводке МЧС значились 4 утонувших. Позавчера в один день 9 утонули, и из них 3 еще не найдено. Вчера еще 4 человека утонули. И все в запрещенных местах. Это действительно серьезная проблема», - сказал он во время заседания Правительства РК.

По его данным, в Казахстане ежегодно тонут около 300 человек, из них около 100 – дети. Цифры говорят о том, что принимаемых мер по обеспечению безопасности в стране недостаточно. Кроме того, акиматы не принимают системных мер по снижению количества утонувших. В Абайской, Жетысуской, Улытауской областях до настоящего времени не установлены официальные места для купания. А в Кызылординской области определены всего 4 места для купания на весь регион. В Алматинской области многие частные пляжи на берегу Капшагайского водохранилища не зарегистрированы как официальные места для купания.

В этой связи Алихан Смаилов поручил регионам активизировать работу по установлению безопасных мест для купания людей, а также по информированию об этом населения.

«Также следует отметить, что основная профилактическая работа проводится только в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется. Поэтому 60-70% утонувших приходятся именно на села. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу в данном направлении», - добавил глава Кабмина.

Опасность для людей, как подчеркнул Премьер, представляют оросительные каналы в южных регионах. Абсолютное большинство каналов и арыков не имеют ограждений. От этого страдают в первую очередь дети. Особенно много случаев их гибели в каналах ежегодно регистрируется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

«Как положительный опыт хочу привести в пример Туркестанскую область, где в настоящее время идет монтаж специальных приспособлений, позволяющих в случае падения самостоятельно выбраться из канала. В этой связи, акиматам регионов необходимо изучить данный опыт и проработать вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках», - заключил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних.



