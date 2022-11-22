Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сенсация в Катаре: Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

    22 Ноября 2022, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины уступила в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре команде Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аргентинцы сразу же показали свой серьезный настрой на матч: уже на второй минуте матча прицельный удар в дальний угол нанес Месси – выручил вратарь саудовцев. А уже на седьмой минуте матча в ворота аравийцев был назначен пенальти – защитники непочтительно обошлись с Паредесом, и Месси с точки открыл счет, разведя Аль-Уваиса и мяч по разным углам. Бодрое начало.

    К чести футболистов Саудовской Аравии, они не стушевались и попытались выправить ситуацию. Вполне симпатичная комбинация удалась им по правому флангу, но вот прострел пришелся точно в руки Мартинесу. Аргентинцы же временно отдали инициативу сопернику, похоже, вполне комфортно чувствуя себя при игре на контратаках.

    На 22 минуте матче Месси неожиданно «убежал» один на один с голкипером и легко того переиграл, однако, гол не был засчитан из-за офсайда. Территориальное преимущество постепенно вернулось к южноамериканцам. Вскоре «альбиселесте» вновь забили – Лаутаро Мартинес выскочил один в один с вратарем и элегантно перебросил того. Счет 2:0 продержался несколько минут, но затем гол вновь отменили и вновь из-за офсайда.

    На 34-ой минуте история вновь повторилась – Лаутаро вновь вышел один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. И что? Правильно, офсайд… Явно разозленные таким поворотом аргентинцы ринулись забивать голы уже на легальных условиях, но до конца тайма счет так и не изменился.

    А в начале второго тайма забили саудовцы! После отбор в центре поля, после пас в штрафную, где почему-то растерявшиеся защитники позволили пробить Аль-Шехри точно в дальний угол. Первый удар в створ ворот и гол, тоже надо уметь.

    Явно не ожидали такого звездные латиноамериканцы, а окрыленные аравийцы провели еще несколько потенциально опасных атак и вскоре сумели забить второй гол. В суматохе возле штрафной аргентинцев прекрасный дальний удар удался Аль-Давсари. Игра пошла на встречных курсах, аргентинцам удалось провести опасную атаку через центр, но выручил защитник, расстелившийся в подкате. Затем голкипер саудовцев отразил удар в упор Тальяфико. Аргентинцы всей командой пошли в атаку, пытаясь исправить ситуацию, но многочисленные прострелы ни к чему не приводили. Не помог даже перспективный штрафной в исполнении Месси – мяч полетел выше ворот после его удара. Тяжелую травму в добавленное время получил защитник аравийцев Аль-Шахрани - это голкипер самоотверженно выпрыгнул на летящий мяч и коленом фактически нокаутировал своего партнера.

    Финальный свисток застал «бело-голубых» в атаке. 2:1 – сенсационная победа Саудовской Аравии.

    ФОТО: CAO CAN/XINHUA/ GLOBALLOOKPRESS.COM

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Саудовская Аравия Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские шпажисты завоевали «серебро» на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте
    Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»
    ЧМ-2022 по футболу: три гола аргентинцев отменили в первом тайме матча с Саудовской Аравией
    Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году
    Популярное
    1 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
    2 Дефицит кадров посчитали в СКО
    3 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
    4 Официальный комментарий МИД РК к заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ
    5 Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
    Новости партнеров