Сенсационным камбэком обернулся домашний матч «Актобе» в Лиге конференций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче второго отборочного раунда Лиги конференций ФК «Актобе» дома сыграл с кутаисским «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Актобе»: Покатилов, Касым, Яшин, Шомко, Шина, Струмия, Райчкович, Танжариков, Самородов, Сантана, Байтана; «Торпедо» Кутаиси: Кляич, Монтейро, Сандохадзе, Надарая, Шергелашвили, Гигаури, Акбари, Арабидзе, Чичинадзе, Бугридзе, Панцулая.

Хозяева с первых минут принялись атаковать ворота соперника, но сумели забить только на 31-й, когда Максим Самородов ворвался в штрафную и пробил в ближний нижний угол ворот. После перерыва грузины прибавили, владели инициативой и после дальнего удара и рикошета счет сравняли, а затем и вовсе вышли вперед. Было еще достаточно много времени, гости остались в меньшинстве, однако это не помогло хозяевам вырвать ничью — 1:2.

Таким образом, «Актобе» вышел в третий отборочный раунд турнира, где сыграет с победителем пары ЦСКА София (Болгария) — «Сепси» (Румыния).

«Актобе» (Актобе, Казахстан) — «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) 1:2 (1:0) Голы: Самородов 31 (1:0), Арабидзе 58 (1:1), Бугридзе 66 (1:2) Удаление: Сандохадзе 76 Первая игра: 4:1