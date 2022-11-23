Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022

    23 Ноября 2022, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – Еще одна сенсация случилась на чемпионате мира в Катаре – сборная Японии обыграла команду Германии со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По первым минутам стало понятно, что просто в этом матче немцам не будет. Японцы встречали фаворита высоким прессингом, вынуждая играть через длинные передачи и разжимая свою «пружину» при первой возможности. Одна из таких контратак в исполнении футболистов «страны восходящего солнца» даже закончилась взятием ворот Нойера, но Маеда «залез» в офсайд. Повезло немцам. Перед ними стояла непростая задача: необходимо было подтверждать статус фаворита и вскрывать оборону менее титулованного оппонента, при этом нужно не нарваться на стремительный ответный выпад. Японцы очень компактно оборонялись, а в атаке немцев не прослеживалось нестандартных ходов и четкой мысли. Оставалось уповать на стандартные положения. И таковой едва не помог четырехкратным чемпионам мира открыть счет: после подачи с углового Рюдигер головой пробил рядом со штангой. После немцы основательно взялись за дело, но плотно играли защитники Японии, а в паре эпизодов выручил страж ворот Сюити Гонда. Казалось, тайм так и завершится вничью, когда Киммих вывел один на один Раума, и у Гонды не выдержали нервы. Сначала, он рукой зацепил ногу соперника, а затем еще и зачем-то прыгнул на того сверху. Пенальти четко реализовал Илкай Гюндоган. В дополнительное время отличился еще и Хаверц после прострела с левого края штрафной, но взятие было отменено из-за офсайда. В ответной атаке Маеда бил головой в угол, но немного не попал в створ.

    Во втором тайме футболисты сборной Германии сразу же постарались закрепить преимущество: Томас Мюллер отдал пас на Гнабри и тот «выстреливал» из-за пределов штрафной площадки, немного выше ворот. Во второй половине немцы стали гораздо лучше контролировать мяч – видимо, немного ослабло напряжение после забитого гола. Японцам удавались редкие контратаки, но при этом нужно было не пропустить еще. А с этим было непросто; в одной из атак немецкой команды Мусиала в одиночку прошел через штрафную азиатов, но направил мяч выше ворот. Через некоторое время в штангу попал Гюндоган после отличной комбинации через центр. В ответной атаке японцев Асано пробил над перекладиной. После затяжной атаки подопечных Ханса Флика четыре сейва подряд совершил голкипер японцев Гонда, отразив как дальние выстрелы, так и удары в упор. Блеснул мастерством и Нойер, отразивший удар с пары метров, добивание же пришлось выше ворот. Несмотря ни на что, японцы упорно шли вперед, и были за это вознаграждены: на добивании удачно сыграл Рицу Доан. А спустя немного времени уже Асано ворвался в штрафную справа и с острого угла вонзил мяч под перекладину. «Запахло» еще одной сенсацией. Немцы бросились отыгрываться, но японские защитники играли надежно. Кроме того, сами игроки сборной Германии не попадали в створ. Так матч и завершился.


    Фото:Reuters

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Япония Германия Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана примет юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
    Лучшими стали карагандинцы на чемпионате мира по спортивным танцам
    Обзор мундиаля. 23 ноября
    Уникальным достижением отметился игрок сборной Хорватии на ЧМ-2022
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
    3 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    4 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    5 Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень
    Новости партнеров