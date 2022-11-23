Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – Еще одна сенсация случилась на чемпионате мира в Катаре – сборная Японии обыграла команду Германии со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По первым минутам стало понятно, что просто в этом матче немцам не будет. Японцы встречали фаворита высоким прессингом, вынуждая играть через длинные передачи и разжимая свою «пружину» при первой возможности. Одна из таких контратак в исполнении футболистов «страны восходящего солнца» даже закончилась взятием ворот Нойера, но Маеда «залез» в офсайд. Повезло немцам. Перед ними стояла непростая задача: необходимо было подтверждать статус фаворита и вскрывать оборону менее титулованного оппонента, при этом нужно не нарваться на стремительный ответный выпад. Японцы очень компактно оборонялись, а в атаке немцев не прослеживалось нестандартных ходов и четкой мысли. Оставалось уповать на стандартные положения. И таковой едва не помог четырехкратным чемпионам мира открыть счет: после подачи с углового Рюдигер головой пробил рядом со штангой. После немцы основательно взялись за дело, но плотно играли защитники Японии, а в паре эпизодов выручил страж ворот Сюити Гонда. Казалось, тайм так и завершится вничью, когда Киммих вывел один на один Раума, и у Гонды не выдержали нервы. Сначала, он рукой зацепил ногу соперника, а затем еще и зачем-то прыгнул на того сверху. Пенальти четко реализовал Илкай Гюндоган. В дополнительное время отличился еще и Хаверц после прострела с левого края штрафной, но взятие было отменено из-за офсайда. В ответной атаке Маеда бил головой в угол, но немного не попал в створ.

Во втором тайме футболисты сборной Германии сразу же постарались закрепить преимущество: Томас Мюллер отдал пас на Гнабри и тот «выстреливал» из-за пределов штрафной площадки, немного выше ворот. Во второй половине немцы стали гораздо лучше контролировать мяч – видимо, немного ослабло напряжение после забитого гола. Японцам удавались редкие контратаки, но при этом нужно было не пропустить еще. А с этим было непросто; в одной из атак немецкой команды Мусиала в одиночку прошел через штрафную азиатов, но направил мяч выше ворот. Через некоторое время в штангу попал Гюндоган после отличной комбинации через центр. В ответной атаке японцев Асано пробил над перекладиной. После затяжной атаки подопечных Ханса Флика четыре сейва подряд совершил голкипер японцев Гонда, отразив как дальние выстрелы, так и удары в упор. Блеснул мастерством и Нойер, отразивший удар с пары метров, добивание же пришлось выше ворот. Несмотря ни на что, японцы упорно шли вперед, и были за это вознаграждены: на добивании удачно сыграл Рицу Доан. А спустя немного времени уже Асано ворвался в штрафную справа и с острого угла вонзил мяч под перекладину. «Запахло» еще одной сенсацией. Немцы бросились отыгрываться, но японские защитники играли надежно. Кроме того, сами игроки сборной Германии не попадали в створ. Так матч и завершился.





Фото:Reuters