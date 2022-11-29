Сенсации и «осечки» фаворитов – что подарили нам два тура ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вот и подошел к концу второй тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Групповая стадия подарила болельщикам как красивый футбол в исполнении одних команд, так и разочарование в исполнении других. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает читателям рассмотреть результаты и перспективы команд в преддверии решающего тура.

Фавориты подтверждают статус

Единственными командами, кто не понес очковых потерь за два тура, стали сборные Франции, Бразилии и Португалии. Много проблем сулили эксперты «трехцветным» перед началом турнира из-за отсутствия Бензема, Канте, Погба, Нкунку, но они начали защиту титула в очень впечатляющей манере, будто не заметив отсутствия таких мастеров. Переиграв сборные Австралии и Дании, французы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, а скорее всего и первое место в группе, учитывая отличную разницу забитых и пропущенных мячей.

Сборная Португалии также подтвердила свой статус, обыграв в первых двух турах Гану и Уругвай, и тем самым, обеспечив себе выход из группы. Криштиану Роналду горит желанием доказать всем, что расторжение контракта с ним было ошибкой со стороны «Манчестер Юнайтед» и в каждом матче демонстрирует большое желание забивать и быть полезным команде. Кроме того, очень давно у португальцев не было такого звездного состава. С такой игрой команда может рассчитывать на самые высокие места в мундиале.

Еще более звездный состав у сборной Бразилии, из-за чего букмекеры именно эту команду еще до старта мундиаля называли главным фаворитом турнира. Такой группы атаки нет больше ни у кого на турнире - Винисиус Жуниор, Неймар, Габриэл Жезус, Рафинья, Антони, Мартинелли, Ришарлиссон. Бразильцы, также как французы и португальцы выиграли оба своих матча и без проблем «шагнули» в 1/8 финала. Кто-то критикует пентакампеонов за не самую выразительную игру, но осторожный стиль команды Тите вполне оправдан - будет очень обидно, обладая таким потенциалом, в очередной раз столкнуться с какой-нибудь досадной случайностью и выбыть из турнира раньше времени.

Сборная Испании мощно стартовала на групповом этапе, уничтожив команду Коста-Рики со счетом 7:0, но затем упустила победу в матче с Германией. С одной стороны, это была встреча записных фаворитов, так что вряд ли стоит рассматривать ничью, как трагедию. Сложно представить, что Испания с такой игрой уступит в последнем туре Японии, поэтому, скорее всего, мы увидим «красную фурию» в следующем круге. С другой стороны, это может быть показателем излишнего волнения при игре с командами топ-уровня, которое может сказаться в дальнейшем.

Аналогичная ситуация и у сборной Англии, которая мощно стартовала с разгромной победы над Ираном со счетом 6:2, но затем не сумела сломить сопротивление со стороны показывающих очень привлекательный футбол американцев. Но здесь ситуация лучше - родоначальникам футбола для выхода достаточно не проиграть Уэльсу с крупным счетом, поэтому можно считать, что англичане уже в 1/8 финала.

Сборная Нидерландов при не самой яркой игре ухитрилась набрать четыре очка в двух турах, что тоже можно считать признаком класса. Сложно говорить о дальнейших перспективах «оранжевых» на стадии плей-офф, так как в этот раз команда из «страны тюльпанов» не показывают той искрометной игры, за которую ее так ценят любители футбола во всем мире. Но свою задачу-минимум по выходу из группы голландцы фактически выполнили, поскольку ожидать подвига от Катара в матче последнего тура с ними не приходится.

Сборная Хорватии в своем стартовом матче против Марокко не сумела забить, но и не пропустила. Зато в следующем матче дружина Златко Далича учинила разгром очень перспективной Канаде, которая после этого лишилась шансов на продолжение борьбы. Самое главное - это то, что атакующая мощь «шашечных» не позволяет усомниться в их возможностях. По такой игре, хорваты точно должны пройти далеко. Теперь, дело осталось за малым - нужно просто не проиграть агонизирующим бельгийцам и хорваты в 1/8.

Разочарования мундиаля

Главным разочарованием турнира можно смело назвать сборную Бельгии, а точнее говоря игру «красных дьяволов», которые сейчас играют совсем не по-дьявольски. Шансы на выход у них есть, но с такой игрой, которую бельгийцы показали в первых двух турах, им стоит ждать матча с Хорватией с большой тревогой. Даже если красные и выйдут из группы, то их дальнейшие перспективы выглядят весьма и весьма туманно. Сначала европейцы с огромным трудом взяли верх над Канадой в фактически проигранном матче (североамериканцы нанесли 25 ударов по воротам и лишь чудом бельгийцы спаслись в той игре). Затем настал час откровения в матче с Марокко, которые совершенно по делу обыграли команду Мартинеса со счетом 2:0. На этом фоне победа над хорватами, которая теперь нужна бельгийцам, как воздух, выглядит если и реальной, то очень тяжело выполнимой задачей.

Противоречивой выглядит пока и игра сборной Германии, которая сначала по делу сенсационно уступила японцам, а затем показала совсем другую игру в противостоянии с мощной Испанией. Теперь немцам нужно побеждать Коста-Рику и желательно убедительнее, чтобы нивелировать отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, а также надеяться, что испанцы не проиграют сборной Японии. Пока что, дружина Ханса-Дитера Флика занимает последнее место в группе.

Сборная Аргентины поражением в матче с Саудовской Аравией загнала себя в очень неудобное положение. Конечно, убедительная победа над Мексикой вновь заставила замолчать скептиков, но теперь фаворитам предстоит побеждать Польшу, потому что даже ничейный результат не гарантирует им выход в следующий круг - вдруг Саудовская Аравия сподобится на еще один подвиг и возьмет верх над Мексикой? Чтобы не допускать конфуза, аргентинцам нужна только победа над Левандовски и компанией, которые также очень хотят выйти из группы и имеют для этого хороший потенциал.

Сборную Уэльса, конечно, перед началом турнира никто не причислял к фаворитам мундиаля. Тем не менее, от них ждали гораздо большего. Многие специалисты были уверены, что команда, ведомая Гаретом Бэйлом, Аароном Рэмси, Джо Алленом и Неко Уильямсом, покажет добротный футбол и как минимум, поборется за второе место в группе. На деле все оказалось по-другому - валлийцы едва-едва вырвали ничью в матче с американцами, показывая при этом далекую от совершенства игру. А затем было сенсационное поражение от Ирана, который переиграл британцев по всем статьям. Сейчас команда Роба Пейджа имеет лишь теоретические шансы для продолжения борьбы - валлийцам нужно выигрывать у соседей-англичан и с крупным счетом, что при отсутствии яркой атакующей игры выглядит почти нереальным. Не сумел Гарет Бэйл громко «хлопнуть дверью» напоследок.

Разочаровала своей игрой и результатами и сборная Уругвая, которая в двух стартовых матчах сумела набрать лишь одно очко. И ведь, не скажешь, что это не по делу. В первом матче корейцы смотрелись даже лучше «селесте», а во втором, против Португалии, уругвайцы «проснулись» лишь после пропущенного мяча, но не сумели переломить ход встречи. Понятное дело, Суарес и Кавани - уже возрастные игроки, и находятся далеко не в лучшей форме. Тем не менее, у «селесте» есть и молодые «звездочки», такие как Вальверде, Нуньес, Бентанкур. Уругвайцы сами загнали себя в угол, и теперь, в последнем туре им нужно обыгрывать сильную Гану, и верить в то, что обеспечившие себе выход португальцы не сильно расслабятся в матче с Южной Кореей.

Команды-сенсации

Главной сенсацией нынешнего мундиаля является, конечно, сборная Саудовской Аравии. Арабам удалось в первом своем матче переиграть команду, которую называли едва ли не главным фаворитом чемпионата - сборную Аргентины, проигрывая по ходу матча и переломив ход игры. Можно много рассуждать по поводу того, насколько «случайной» была эта победа, и насколько сильно расслабились южноамериканцы, но результат есть результат. И пусть потом в игре с поляками аравийцам не удалось набрать очки, и в этом матче «бело-зеленые» смотрелись очень прилично. Более того, саудовцы до сих пор имеют шансы на продолжение борьбы, если в очной битве победят мексиканцев. Как показали минувшие два тура, на этом мундиале возможно все.

Аналогичный подвиг совершила и команда Японии, которой удалось победить другого фаворита чемпионата - сборную Германии. И совершенно по делу - именитые немцы больше владели мячом, но азиаты с первых минут создавали больше остроты у чужих ворот. Потом, правда, было досадное поражение от Коста-Рики - японцы доминировали весь матч, а едва ли не единственный выпад латиноамериканцев обернулся пропущенным голом. И это вполне объяснимо: против немцев японцы играли в излюбленной манере, уповая на быстрые контратаки через свободные зоны. С Коста-Рикой же, отрядившей в оборону едва ли не весь состав, приходилось играть первым номером и пытаться вскрыть насыщенную защиту, чего футболисты Японии делать не сильно любят, и как выяснилось, не очень умеют. В нынешнем положении для продолжения борьбы им нужно обыгрывать мощную сборную Испании - рассчитывать на то, что немцы допустят вторую осечку в матче с Коста-Рикой, не приходится.

Сборную Марокко также можно причислить к этой компании - африканцы взяли четыре очка в матчах с обоими записными фаворитами группы. И если с Хорватией была ничья, то на Бельгии марокканцы показали весь свой потенциал, обыграв «дьяволов» всухую. Такой прыти от подопечных Валида Реграги не ожидал никто, теперь, для реального воплощения сказки в жизнь им нужно в третьем туре не проиграть канадцам и путевка в 1/8 финала «в кармане».

Как итог, мы имеем три команды, досрочно обеспечившие выход в следующий круг - это Франция, Португалия и Бразилия. С вероятностью на 80-90% компанию им составят команды Англии, Испании, Нидерландов, Германии. Предугадать остальных участников пока очень сложно, им еще предстоит доказать свои притязания в третьем туре.





Фото: JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES



