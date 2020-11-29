Сенсации чемпионата Казахстана по боксу: молодёжь вырвалась вперёд

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Несколько громких и знаковых побед случилось во время финалов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года – например, самый молодой, 18-летний участник чемпионата вырвал победу у ветерана сборной команды, а участницу и призёра Олимпийских игр победила 20-летняя спортсменка: молодые боксёры, поколение-некст казахстанского бокса очень уверенно заявило о себе в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации бокса.

Ранее были озвучены имена победителей и призеров чемпионата.

На финальных поединках открыла золотой счёт в весе до 48 килограммов спортсменка из Жамбылской области, 24-летняя Алуа Балкибекова . В финале Алуа победила Арайлым Марат из Нур-Султана.

Двукратная чемпионка мира 27-летняя Назым Кызайбай из команды Алматы снова подтвердила своё лидирующее положение в казахстанском боксе. В финале категории до 51 килограмма она провела напряжённый бой с шымкентской спортсменкой Ангелиной Лукас - Лукас уже брала верх над Кызайбай на Кубке Наций в Сербии, кроме того, Ангелина - чемпионка турнира памяти Жарылгапова, а также обладательница Кубка нефтяных стран по боксу. Шымкентская спортсменка продемонстрировала атакующий стиль и большой напор. Тем не менее, судьи единогласно отдали предпочтение Кызайбай.

В весе до 54 килограммов у женщин снова золото чемпионата Казахстана досталось 27-летней акмолинке Дине Жоламан, заслуженному мастеру спорта, чемпионке мира 2016 года. Для Дины это десятая золотая медаль на первенстве страны с учётом побед в «молодёжке».

Костанайская спортсменка Владислава Кухта в финале чемпионата страны категории до 57 килограммов боролась с обладательницей бронзы чемпионата мира 2016 года карагандинкой Айжан Ходжабековой. Обе показали сильный бойцовский характер, но Владислава больше доминировала в ринге и судьи отдали победу ей - 5:0. Таким образом, Айжан получает серебро, а Владислава впервые попадает в первый состав национальной сборной команды.

Воспитанница столичных тренеров Римма Волосенко, мастер спорта международного класса победила акмолинку Карину Ибрагимову в финале чемпионата страны весовой категории до 60 килограммов. Это значит, что Римма подала серьёзную заявку в борьбе за олимпийскую путёвку Токио - на сегодня лицензию у женщин в боксе взяла только Надежда Рябец в весе до 75 килограммов.

Золото в весе до 64 килограммов у представительницы Шымкента Лауры Есенгельды выиграла карагандинка Милана Сафронова.

Чемпионка мира из Нур-Султана Валентина Хальзова в весе до 69 килограммов одолела в финале чемпионата Казахстана призёра Игр в Рио алматинку Даригу Шакимову 5:0. Для своего боя Валентина выбрала продуманную тактику: «Я знала, что бежать за ней и нападать было глупо, - сказала Хальзова после поединка. - Но, без всяких сомнений, Дарига невероятно сильная соперница, и я ей очень благодарна за этот бой».

Один из самых интересных боёв в женском финале прошёл в категории до 75 килограммов. 31-летняя призёр Игр в Лондоне Марина Вольнова, которая вернулась на ринг после долгого перерыва, сражалась с 20-летней костанайской спортсменкой, Надеждой Рябец. Рябец блистала в молодёжном дивизионе, став чемпионкой мира, едва перейдя во взрослую сборную завоевала путёвку в Токио и сегодня, в тяжёлом, упорном и в то же время динамичном противостоянии доказала своё превосходство и право называться первым номером национальной сборной.

Золото команде Шымкента в женской весовой категории до 81 килограмма принесла 25-летняя призёр чемпионата Азии Фариза Шолтай. Серебро - у карагандинки Виолетты Князевой.

Две чемпионки мира встретились в финале весовой категории свыше 81 килограмма. Дина Исламбекова, чемпионка мира среди молодёжи, представляет команду Шымкента, Ляззат Кунгейбаева, чемпионка «взрослого» мира, завоевала своё звание в 2016 году и защищает честь столичной команды. На этот раз опыт переиграл молодость – чемпионкой Казахстана 2020 года стала 33-летняя Кунгейбаева.

Сенсация чемпионата-2020 - финальный бой в мужской категории до 49 килограммов и его итог. Сражались самый опытный - 32-летний, пятикратный чемпион страны, чемпион WSB, чемпион Азии Темиртас Жусупов и самый молодой на этом первенстве, 18-летний Даниял Сабит - боксёр, которые едва ли не в первый раз вышел на взрослый ринг. Даниял победил с безоговорочным счётом 5:0. Хотя Сабита ещё до финала отметил тренерский штаб. Несмотря на то, что вес до 49 килограммов не попал в программу Олимпийских игр, национальная сборная приобретает ценного и перспективного боксёра в лице молодого представителя Западного Казахстана.

19-летний Махмуд Сабырхан из Шымкента в финале до 52 сражался с обладателем олимпийской лицензии, заслуженным мастером спорта туркестанцем Сакеном Бибосыновым. Но Махмуда регалии противника не смущали - в ринге он активно нападал, и даже дразнил и провоцировал Сакена. С раздельным счётом победа присуждена Сабырхану.

Подтвердил право владеть олимпийской лицензией павлодарец Серик Темиржанов. Его финальный соперник в весе до 57 килограммов акмолинец Оразбек Асылкулов получает серебро, бронза у Жексена Бейбарыса и Талгата Сырымбетова. А главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев сообщил, что в команду зачисляются все четыре медалиста в олимпийских весовых категориях.

Саматали Толтаев, чемпион молодёжной Азии, призёр молодёжного чемпионата мира выиграл финальную схватку с Бекнуром Ожановым. Оба на пути к золоту провели пять боёв, очень сложным был путь у Бекнура - он выиграл поединки в том числе у таких мастеров, как Ильяс Сулейменов, Адилет Курметов. В любом случае оба финалиста в весе до 60 килограммов попадают в национальную сборную и продолжат соперничество.

Блестящему боксёру в категории до 69 килограммов, чемпиону WSB Шымбергенову биться в финале помешала травма – до этого Асланбек получил глубокое рассечение брови. В середине поединка врач остановил бой. Золото выиграл карагандинец Аблайхан Жусупов, обладатель олимпийской путёвки. Для Аблайхана Игры в Токио станут вторыми – он уже принимал участие в боях в Рио.

Абильхан Аманкул, лидер сборной в весе до 75 килограммов из Жамбылской области победил в финале атыраусца Нурканата Райыса. В категории до 63 килограммов поединок не состоялся - снялся с соревнований Ерсултан Булат и первое место досталось Ертугану Зейнуллинову из Алматинской области.

Молодой столичный боксёр, член национальной сборной, чемпион Юношеской Олимпиады и чемпион страны 2019 года Айбек Оралбай выиграл финальный бой у Сагындыка Тогамбая. Интересно, что Тогамбай также представляет команду Нур-Султана - столица демонстрирует на этом чемпионате своё превосходство в тяжёлом весе, забирая сразу и золото, и серебро.

У супертяжей встречались два хорошо известных друг другу соперника - кызылординец Камшибек Кункабаев и туркестанец Нурлан Сапарбай. Хотя оба, конечно, были настроены на победу, Камшибек действовал осторожнее, а Нурлан больше шёл в атаку - и закончил бой с разбитым носом. Победа отдана капитану сборной Кункабаеву, который после финального гонга улыбнулся и обнял противника.

Итоги чемпионата страны 2020 года подвёл главный тренер мужской национальной сборной команды Галымбек Кенжебаев: «Результаты оцениваю очень положительно, потому что 9 месяцев не выступали, ребята набрали очень хорошую форму, теперь прицел к олимпийским играм. Дальше будем работать по плану с участием в сборах и соревнованиях.

Молодые боксёры - мы их увидели, например, самый юный боксёр из Уральска, 18-летний Сабит Даниял. Много 19-летних боксёров, которые участвовали в полуфинале и вышли в финал – это и Махмут Сабырхан в категории до 52 килограммов, и Тогамбай Сагындык в весе до 91 килограмма.

Состав сборной команды обновится процентов на 10. Некоторые спортсмены уже были в сборной, потом выбыли, опять вернулись. Есть спортсмены, которые впервые попали сборную, и, конечно, остались те, кто уже много лет находится в команде.

Хорошо выступила Павлодарская область. Неплохо заявила о себе команда, которая раньше не показывала результатов – Атырауской области. У них есть и финалисты. Команда Западного Казахстана тоже неплохо проявила себя. Конечно, лидеры – команды Шымкента, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Мангистауской области, Нур-Султана. Лидеры есть, чемпионат успешный.

В новый состав попадают все призёры чемпионата страны в олимпийских весовых категориях. А в неолимпийских весах – у мужчин это до 49 и 60 килограммов – в сборную попадают боксёры, занявшие первые и вторые места».

В женском медальном зачёте по итогам чемпионата первое место заняла команда Нур-Султана (3 золота, 2 серебра, 1 бронза), 2 место – Костанайская область (2 золота, 1 бронза), 3 место – Шымкент (1 золото, 3 серебра).

У Карагандинской области - одно золото, два серебра и две бронзы, у Акмолинской области и Алматы - одно золото и одно серебро, жамбыльцы привезут домой одну золотую медаль. Алматинская область завоевала одно серебро, Кызылординская область - две бронзы, Атырауская и Актюбинская область - по одной бронзовой награде.

У мужчин по количеству и качеству медалей лидером стала команда Мангистау (2 золота и 2 бронзы), на втором месте – Нур-Султан (1 золото, 2 серебра, 1 бронза), на третьем – Жамбылская область (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы).

У Шымкента – 1 золото, 1 серебро, 1 бронза, у Павлодарской области – 1 золото и 4 бронзы, Карагандинская область – 1 золото, 2 бронзы, Алматинская область – 1 золото, 1 бронза, Кызылординская и Западно-Казахстанская области – по 1 золоту, Акмолинская область – 3 серебра, Туркестанская область – 1 серебро, 2 бронзы, Атырауская область – 1 серебро, 2 бронзы, Восточно-Казахстанская область – 1 серебро, 1 бронза, Алматы – 2 бронзовых медали.

Фотографии - Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК

