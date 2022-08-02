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    • Сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной против первой ракетки России

    2 Августа 2022 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела свой первый матч после победы на Уимблдоне в прошлом месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    23-я ракетка мира Рыбакина выступила в первом круге турнира в Сан-Хосе (США), где встретилась с 12-м номером мирового рейтинга россиянкой Дарьей Касаткиной, которая также является первой ракеткой своей страны.

    В первом сете Рыбакина уверенно взяла верх со счетом 6:1. Во второй партии Касаткиной удалось сравнять счет в противостоянии — 6:2. Третий сет также остался за российской спортсменкой, которая не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0.

    В следующем раунде соперницей Дарьи Касаткиной станет американка Тейлор Таунсенд, обыгравшая в двух сетах Сторм Сандерс из Австралии — 6:1, 6:4.


    Фото: ktf.kz


    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
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