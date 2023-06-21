Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной на турнире в Берлине

    21 Июня 2023, 21:42

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире WTA 500 в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка сыграла с хорватской спортсменкой Донной Векич (23-я ракетка мира) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Игра продлилась два часа и 14 минут.

    Во время встречи Рыбакина исполнила целых 15 подач навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того казахстанка выиграла шесть очков и один гейм подряд.

    Отметим, что матч между казахстанкой и хорваткой состоялся на стадии 1/8 финала берлинского турнира на траве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Германия Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    Елена Рыбакина узнала номер посева на Уимблдоне
    Казахстанец Александр Бублик впервые попал в список сеяных  Уимблдона
    Елене Рыбакиной предрекли сильнейшее давление на Уимблдоне
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT