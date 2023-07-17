Сенсацией завершился матч Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карлос Алькарас из Испании стал победителем Открытого чемпионата Великобритании-2023 по теннису (Уимблдон) в мужском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В напряженном финале турнира Большого шлема в Лондоне 20-летний испанец одержал победу над легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. В третьей партии соперники разыграли гейм длительностью свыше 26 минут, а в пятом сете у Джоковича сдали нервы, и он сломал свою ракетку о сетку.

Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Уимблдонский турнир. Что касается Новака Джоковича, то он является семикратным чемпионом Уимблдона.