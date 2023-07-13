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    Сенсацией закончился матч казахстанской теннисистки на турнире в Тунисе

    13 Июля 2023, 01:00

    МОНАСТИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жанель Рустемова в дуэте с россиянкой Елизаветой Морозовой потерпела сенсационное поражение на старте «челленджера» в Монастире (Тунис), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рустемова и Морозова в 1/8 финала в парном разряде встретились с итальянкой Галой Аранджио и немкой Каролиной Брак и считались явными фаворитами в противостоянии, однако в итоге неожиданно уступили в трех сетах — 7:6, 3:6, 8:10.

    Таким образом, казахстанская теннисистка и ее напарница из России завершили выступление на турнире. Добавим, что призовой фонд «челленджера» в Монастире составляет 15 000 долларов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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