Сенсацией закончился бой казахстанца за «золото» на чемпионате Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел финальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою за «золото» в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встретился с филиппинским боксером Карло Пааламом и потерпел поражение раздельным решением судей.

Таким образом, Махмуд Сабырхан не смог стать чемпионом и закончил выступление на континентальном первенстве с «серебром». Казахстанец также является финалистом чемпионата мира-2021 и неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи.