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    Сенсацией закончился бой казахстанца за «золото» на чемпионате Азии-2022 по боксу

    12 Ноября 2022, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел финальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В бою за «золото» в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встретился с филиппинским боксером Карло Пааламом и потерпел поражение раздельным решением судей.

    Таким образом, Махмуд Сабырхан не смог стать чемпионом и закончил выступление на континентальном первенстве с «серебром». Казахстанец также является финалистом чемпионата мира-2021 и неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иордания Бокс
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