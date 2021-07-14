Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Сено отправили туркестанцы пострадавшим от засухи хозяйствам в Мангыстау

    14 Июля 2021, 16:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Хозяйствам в Мангыстауской области, пострадавшим от засухи, ранее один вагон сена отгрузили мактааральцы, жители Жетысайского района отправили 74 тонн сена. На этот раз протянуть руку пострадавшим хозяйства решили шардаринцы и жители Казыгуртского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители сельского округа К. Турысбекова Шардарийнского района пострадавшим от засухи хозяйствам отправили 100 стогов сена. Свой вклад в благое дело внесли жители поселка под руководством С. Абдираманова, джаммаат мечети, также члены благотворительного фонда «Шагалалы Шардара».

    По словам жильцов Шардаринского района, они собрали много стогов сена. Планируется их тоже отправить в будущем. Активные граждане Казыгуртского района решили поддержать начинание Курмета Талапказы, который отозвался помочь.

    В свою очередь, крестьянские хозяйства села Майлыошак и жители в качестве помощи отправили в Кызылординскую область люцерну, сено, солому.

    Таким образом крестьяне Туркестанской области стараются всячески помочь пострадавшим хозяйствам от засухи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кызылординская область Туркестанская область Благотворительность Сельское хозяйство Мангистауская область Засуха
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Окончательный прогноз урожайности озимой пшеницы выпустил Казгидромет
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане