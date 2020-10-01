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    Сенаторы выразили обеспокоенность распространением птичьего гриппа в Казахстане

    1 Октября 2020, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Дуйсенгазы Мусин отметил необходимость принятия мер для недопущения дальнейшего распространения птичьего гриппа в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня вызывает обеспокоенность распространение в Казахстане птичьего гриппа. От этой напасти может быть причинен большой экономический ущерб. По последним данным МСХ, в нескольких регионах республики от этой болезни умерло 576 тысяч птиц разных пород», - сказал Дуйсенгазы Мусин, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

    Депутат добавил, что по данным Союза птицеводов Казахстана, в СКО только на двух фабриках погибло 768,8 тысячи птиц, а в Костанайской области на одной из фабрик погибло 360 тысяч голов.

    В этой связи, сенатор отметил необходимость проведения вакцинации в личных подворьях и на птицефабриках для недопущения дальнейшего распространения птичьего гриппа. Депутат также добавил необходимость поддержки отечественных птицеводов в этот непростой период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз
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