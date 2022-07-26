Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сенаторы встретились с жителями сел Теректинского района ЗКО

    26 Июля 2022, 12:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Теректинский район Западно-Казахстанской области, где встретились с населением сел Долинное, Алгабас, Теректы и Новая Жизнь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встреч депутаты проинформировали о работе по законодательному обеспечению реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

    Жители сел Долинное и Алгабас затронули вопросы газификации социальных объектов, капитального ремонта здания детского сада, подачи питьевой воды в село. С жителями районного центра сенаторы обсудили вопросы строительства районной поликлиники и многоквартирных жилых домов.

    В селе Новая Жизнь жители попросили оказать содействие в подведении энергосетей к земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство, завершении строительства дома культуры и выделении дополнительного транспорта скорой медицинской помощи.

    Поднятые вопросы приняты депутатами и будут прорабатываться совместно с местными исполнительными органами региона.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Западно-Казахстанская область Сенат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске