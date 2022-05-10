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    Сенаторы встретились с жителями города Конаева

    10 Мая 2022, 15:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурторе Жусип и Динар Нукетаева встретились с жителями города и приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном переименованию областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    «Переименование Капшагая в Конаев - это очень важное и долгожданное событие для жителей города. К тому же, хочется отметить, что инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по переименованию поддержало абсолютное большинство горожан. Это говорит о значимости заслуг нашего великого политического и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева», - сказала сенатор Динар Нукетаева.

    Также сенаторы обсудили предстоящий референдум и основные направления конституционной реформы.

    «Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию - важный этап политических реформ, инициированных Главой государства. 5 июня нам предстоит сделать выбор по предложенным направлениям дальнейших преобразований. Уверен, итоги голосования покажут высокий уровень общественной поддержки той большой работы, которую проводит Казахстан по реформированию всех сфер в последние годы», - подчеркнул Нурторе Жусип.

    В ходе встреч депутаты также обсудили с жителями и руководством города перспективы развития областного центра, а также значение, которое имеет повышение статуса населенного пункта для всех жителей региона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Сенат
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