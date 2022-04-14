Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности встретились с заместителем постоянного представителя Программы развития ООН в РК Виталием Времишем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая встречу, председатель профильного комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Организация Объединенных Наций является уникальной организацией, эффективно реагирующей на проблемы, которые волнуют все страны. Также он подчеркнул, что сотрудничеству с ООН Казахстан уделяет особое внимание.

«Казахстан высоко ценит весомый вклад офиса ПРООН в Нур-Султане, мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, в частности в успешной реализации новой Рамочной программы ООН по страновому партнёрству в целях развития на ближайшие пять лет», - сказал сенатор.

Также стороны обсудили и роль казахстанского Парламента в реализации Целей устойчивого развития. Так, сенатор Кул-Мухаммед рассказал о том, что 80% национальных программ приведены в соответствие с ЦУР, то есть интегрированы в стратегические документы страны. Депутат обозначил, что это характеризует Казахстан, как неотъемлемую часть мирового сообщества, которая вносит свой вклад в развитие мира.

Кроме того, Мухтар Кул-Мухаммед рассказал своему собеседнику о планах разработки проекта резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в котором подчеркивалась бы важность выполнения странами - членами ОБСЕ обязательств по Повестке дня в области развития на период до 2030 года и реализации Целей устойчивого развития.

В свою очередь, Виталий Времиш отметил высокий уровень сотрудничества с нашей страной и интегрированность национальных документов с Целями устойчивого развития подчеркнув, что ранее озвученные политические инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева совпадают с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития. В заключение он высказал готовность в совместной разработке проекта резолюции, направленной на реализацию таких тематических направлений как человеческое развитие, права человека, гендерное равенство и экологическая устойчивость.



