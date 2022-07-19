Сенаторы встретились с представителями СМИ в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ -В ходе рабочей поездки депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с представителями СМИ города Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече обсуждались вопросы внесения изменений в законопроект о СМИ, статуса журналистов, сегодняшнего состояния периодических изданий и дефицита кадров.

«Глава государства в своем Послании народу сказал о необходимости реформирования закона о СМИ. Сейчас по законопроекту создана рабочая группа. Проходит ряд встреч, совещаний по конкурентоспособности, дальнейшему развитию отечественной журналистики. Наиболее обсуждаемый вопрос – повышение статуса журналистов. Кроме того, обсуждается вопрос предоставления государством субсидий на возмещение типографских расходов на периодические издания», – отметила сенатор.

Парламентарии также встретились с военными Национальной гвардии города Шымкент и с профессорско-преподавательским составом Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова, где осмотрели материально-техническую базу, инфраструктуру и учебно-тренировочные объекты.





Фото: senate.parlam.kz



