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    Сенаторы встретились с представителями СМИ в Шымкенте

    19 Июля 2022, 17:07

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ -В ходе рабочей поездки депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с представителями СМИ города Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На встрече обсуждались вопросы внесения изменений в законопроект о СМИ, статуса журналистов, сегодняшнего состояния периодических изданий и дефицита кадров.

    «Глава государства в своем Послании народу сказал о необходимости реформирования закона о СМИ. Сейчас по законопроекту создана рабочая группа. Проходит ряд встреч, совещаний по конкурентоспособности, дальнейшему развитию отечественной журналистики. Наиболее обсуждаемый вопрос – повышение статуса журналистов. Кроме того, обсуждается вопрос предоставления государством субсидий на возмещение типографских расходов на периодические издания», – отметила сенатор.

    Парламентарии также встретились с военными Национальной гвардии города Шымкент и с профессорско-преподавательским составом Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова, где осмотрели материально-техническую базу, инфраструктуру и учебно-тренировочные объекты.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Сенат Шымкент
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