Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда

    16 Ноября 2022, 22:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели встречу с представителями Международного валютного фонда по вопросам обеспечения прозрачности бюджетно-налоговой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Секретарь Комитета Султанбек Макежанов ознакомил участников встречи с проводимой Сенатом совместно с Правительством работой по совершенствованию бюджетного процесса. Депутат рассказал о ряде ранее принятых поправок, которые являются основой для качественного планирования бюджета и усиления сберегательной функции Национального фонда.

    «Следующая стадия бюджетного процесса - это годовой отчет об исполнении бюджета и контроль за его исполнением. Он является одним из элементов бюджетной отчетности и отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, которые были проведены за отчетный финансовый год. Данный отчет детально рассматривается внешним государственным аудитом, по итогам которого формируется заключение», - сказал сенатор.

    Вместе с тем, участники встречи обсудили сильные и слабые стороны налогово-бюджетной сферы и установление приоритетных задач по укреплению ее фискальных институтов для повышения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

    Представитель Международного валютного фонда рассказал депутатам об основных показателях оценки прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. В их числе предоставление исчерпывающей и надежной информации о прошлой, текущей и будущей деятельности организаций государственного управления.

    По итогам встречи стороны отметили важность совершенствования бюджетных процессов и готовность сотрудничества в данной сфере.


    Фото: senate.parlam.kz
    Сенат МВФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
    8 млрд тенге выделяют из бюджета на финансирование всех партий Парламента
    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
    Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров