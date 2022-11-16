Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели встречу с представителями Международного валютного фонда по вопросам обеспечения прозрачности бюджетно-налоговой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Секретарь Комитета Султанбек Макежанов ознакомил участников встречи с проводимой Сенатом совместно с Правительством работой по совершенствованию бюджетного процесса. Депутат рассказал о ряде ранее принятых поправок, которые являются основой для качественного планирования бюджета и усиления сберегательной функции Национального фонда.

«Следующая стадия бюджетного процесса - это годовой отчет об исполнении бюджета и контроль за его исполнением. Он является одним из элементов бюджетной отчетности и отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, которые были проведены за отчетный финансовый год. Данный отчет детально рассматривается внешним государственным аудитом, по итогам которого формируется заключение», - сказал сенатор.

Вместе с тем, участники встречи обсудили сильные и слабые стороны налогово-бюджетной сферы и установление приоритетных задач по укреплению ее фискальных институтов для повышения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Представитель Международного валютного фонда рассказал депутатам об основных показателях оценки прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. В их числе предоставление исчерпывающей и надежной информации о прошлой, текущей и будущей деятельности организаций государственного управления.

По итогам встречи стороны отметили важность совершенствования бюджетных процессов и готовность сотрудничества в данной сфере.





Фото: senate.parlam.kz