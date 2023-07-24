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    Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО

    24 Июля 2023, 19:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов посетили Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе визита сенаторы встретились с депутатами районного маслихата и поделились итогами работы Палаты.

    Далее сенаторы встретились с руководителями крестьянских хозяйств района, выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства.

    Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, подняты во время посещения Шемонаихинского района будут на контроле у парламентариев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Сенат Регионы Казахстана
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