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    Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО

    21 Июля 2023, 18:51

    ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов посетили Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе визита сенаторы встретились с депутатами районного маслихата и поделились итогами работы палаты.

    Далее сенаторы встретились с руководителями крестьянских хозяйств района, выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства.

    Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, поднятые во время посещения Шемонаихинского района, будут на контроле у парламентариев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Сенат Сенат Парламента
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