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Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июля 2023, 18:51
Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО Фото: senate.parlam.kz

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов посетили Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе визита сенаторы встретились с депутатами районного маслихата и поделились итогами работы палаты.

Далее сенаторы встретились с руководителями крестьянских хозяйств района, выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства.

Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, поднятые во время посещения Шемонаихинского района, будут на контроле у парламентариев.

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