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    Сенаторы встретились с предпринимателями Кызылординской области

    26 Октября 2022, 19:27

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству встретились с представителями бизнеса Сырдарьинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи сенаторы рассказали об инициативах Главы государства, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и достижение экономических приоритетов.

    «Основная цель нашей встречи – это ознакомление с развитием предпринимательства, оказывающего первоочередное влияние на повышение экономической активности в регионе», - отметил Даурен Адильбеков.

    Представители малого и среднего бизнеса проинформировали депутатов о ходе реализации ряда перспективных проектов, подняли и обсудили вопросы и барьеры, препятствующие их эффективной деятельности.

    По итогам встречи сенаторы заверили, что все озвученные проблемы и предложения будут проанализированы и изучены с заинтересованными центральными государственными органами, и учтены в ходе дальнейшей законотворческой деятельности Сената.

    Кроме того, парламентарии посетили село Шиели, где ознакомились с деятельностью предприятия, работающего по технологии сухого производства цемента, являющегося самым современным методом выпуска этой продукции.

    «Данное предприятие является успешным примером тесного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Поэтому для нас актуальным является не только ознакомление с деятельностью завода, но и обсуждение перспектив дальнейшего его развития, а также изучение положительного опыта совместной с зарубежными партнерами деятельности и привлечения иностранных инвестиций в экономику страны», - подчеркнул сенатор Алимжан Куртаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Сенат Регионы Казахстана
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